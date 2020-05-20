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رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

02:59 م الأربعاء 20 مايو 2020
رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

مكرم محمد أحمد

كتب- مصراوي:

وجه مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برقية تهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتمنى رئيس "الأعلى للإعلام في برقيته، له ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار في ظل قيادته الشجاعة والحكيمة.

مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برقية تهنئة عيد الفطر السيسي

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