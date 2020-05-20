تركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل مبنى وزارة الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم تركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان لها: هذه الممرات بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم، للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة.