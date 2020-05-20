تركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل مبنى وزارة الكهرباء
02:51 م الأربعاء 20 مايو 2020
كتب- محمد صلاح:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم تركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان لها: هذه الممرات بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم، للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة.
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