وزيرة البيئة تجتمع بـ"العربية للتصنيع" لمتابعة الإجراءات الفنية للمحطات الوسيطة بمنظومة المخلفات

كتب- محمد نصار:

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بممثلي واستشاري الهيئة العربية للتصنيع وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات وفريقه الاستشاري من جامعة حلوان، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة الأمور الفنية الخاصة بالمحطات الوسيطة لاعتماد التصميمات والرسومات الهندسية واللوحات التنفيذية للمحطات.

وأكدت فؤاد، خلال الاجتماع، ضرورة حصول استشاري جهاز تنظيم وإدارة المخلفات على المواصفات الفنية للمعدات اللازمة لتشغيل المحطات لاعتمادها وتذليل كل العقبات الفنية أمام تنفيذ تلك المحطات التي تنفذها الهيئة العربية للتصنيع والتي يصل عددها إلى (11) محطة وسيطة ثابتة ومجمعة متحركة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها تقوم بالمتابعة الدورية للجدول الزمني المخصص للانتهاء من الرسومات التصميمية للبدء في تنفيذ عدد من المحطات الوسيطة المقرر إقامتها وتذليل العقبات التي تواجه فريق العمل، وذلك ضمن مهام وزارة البيئة في الإعداد لمنظومة المخلفات الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية لوضعها حيز التنفيذ، وبروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات لعام 2019/2020.

ويعد هذا الاجتماع الثالث ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزيرة البيئة لمتابعة الموقف الحالي لعملية إجراء الدراسات والإعداد لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة في ما يخص المحطات الوسيطة التي يتم إنشاؤها بعدد من محافظات الجمهورية فى إطار المنظومة.

وتابعت وزيرة البيئة بأن الاجتماع يتناول الإجراءات الخاصة بمتابعة التصميمات ومراجعة الرسومات الهندسية للمحطات الوسيطة والاتفاق على عدة نقاط؛ ليسهل استكمال العمل فيها، حيث تم البدء في تنفيذ عدد (4) محطات (منشأة ناصر بمحافظة القاهرة- يوسف الصديق بمحافظة الفيوم- دمنهور بمحافظة البحيرة- منطقة ناصر بمحافظة بني سويف)، وجار الانتهاء من اعتماد الرسومات التنفيذية والتفصيلية لباقي المحطات للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية كما هو مخطط لها.