"نقل البرلمان" مهنئةً عمال مصر في عيدهم: حققوا الأمن الاقتصادي

كتب- أحمد علي:

هنَّأ النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مصر قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وقال زين الدين، في بيان له اليوم السبت: "إن جموع عمال مصر المخلصين الذين يمثلون العنصر التنموي الحقيقي في مختلف مواقع الإنتاج والخدمات في بلدنا، هم الذين نجحوا بكل كفاءة واقتدار في تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث".

وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن عمال مصر الشرفاء تقدموا الصفوف في مسيرة العمل والإنتاج حتى مع المواجهة الناجحة للدولة مع فيروس كورونا، مشددًا على أن هذه المناسبة تحتم علينا أن نبعث برسالة شكر وامتنان واعتزاز وتقدير لعمالنا في مختلف المجالات.

وأشار زين الدين إلى أن عمال مصر الأوفياء والمخلصين الذين يواصلون العمل ليل نهار يستحقون التحية والتقدير من كل المصريين؛ لإيمانهم وعقديدتهم الراسخة في قلوبهم وعقولهم، بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات؛ وهم لا يتوانون لحظة في تقديم المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية في جميع أنحاء البلاد، منوهًا بأن عمال مصر الأوفياء نجحوا فى تحقيق الأمن الاقتصادي لمصر وشعبها.