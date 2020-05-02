أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة المصرية بذكرى العاشر من رمضان

01:02 م السبت 02 مايو 2020
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة المصرية بذكرى العاشر من رمضان

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خالص التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ١٣٩٣ هـ، الموافق السادس من أكتوبر ١٩٧٣.

وأكد في بيان له السبت، أن لكل مصري أن يفخر بتاريخ قواته المسلحة الباسلة المُشرِّف، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ذلك أن القوات المسلحة المصرية هي من أعماق الشعب المصري وفي أعماقه، ليس فيها ولا بها ولا مجال لأن يكون بها مرتزقة.

وقال:" إن القوات المسلحة هي : ابني وابنك، وأخي وأخوك، وابن عمي وابن عمك، فيها الولد والوالد والأخ والصديق، هي عرض هذا الشعب وشرفه كما أنه - أيضا - هو عرضها وشرفها ، هي هو ، وهو هي، ولا يمكن لهذه العُرَى أن تنفك أبدا .
وتابع:"قواتنا المسلحة الباسلة التي حررت في حرب العاشر من رمضان سنة ١٣٩٣ هـ الموافق السادس من أكتوبر سنة ١٩٧٣ م الأرض، واستردت للأمة العربية كلها عزتها وكرامتها، وحطمت خط بارليف الذي كان يقال: إنه من المستحيل أن يُعبَر، تسطَّر الآن تاريخا جديدا في قهر قوى الشر والظلام والإرهاب، وتقدم في ذلك تضحيات عظيمة من دماء أبنائها الذكية الطاهرة، وتسهم بقوة في معركة البناء والتنمية، فهي بحق : درع الوطن وسيفه، يد تحمل السلاح تحمي وتحرس، وأخرى تخوض غمار معركة التنمية تبني وتعمر .
وأوضح:"إن وراء البطل العظيم أحمد المنسي ألف منسي آخر، ألف بطل آخر على درب البطولة والفداء والتضحية والشجاعة والشهامة والنبل .
وأشار إلى أن دعم قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة في المرحلة الراهنة واجب الوقت دينيا ووطنيا، لنخلص وطننا والعالم من شر التطرف والإرهاب وقوى الشر والظلام، داعياً الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا سخاء رخاء، وأن يعجِّل سبحانه برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وزير الأوقاف مختار جمعة العاشر من رمضان القوات المسلحة

الخبر التالى:

"ماعت" تطالب بالتحقيق في وفاة قطري داخل سجن بالدوحة نتيجة التعذيب​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة كبيرة في أسعار الذهب بالسوق المحلي.. والجرام يرتفع 10 جنيهات