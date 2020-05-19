وزير الأوقاف يقرر إعفاء مدير إدارة القاهرة الجديدة من منصبه وإحالته للتحقيق
كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف القائم بأعمال مدير إدارة القاهرة الجديدة عن العمل، وإعفاؤه من كافة الأعمال الإدارية والإشرافية.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، قبل قليل، أن ذلك جاء بناء على تقرير التفتيش الميداني و مذكرة رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، بشأن مخالفات القائم بأعمال مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، وتم إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع إعفائه من كافة الأعمال الإدارية والإشرافية .
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