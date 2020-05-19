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أول قرار لوزيرة الصحة بشأن أطباء تكليف مارس 2020

08:34 م الثلاثاء 19 مايو 2020
أول قرار لوزيرة الصحة بشأن أطباء تكليف مارس 2020

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018، تكليف مارس 2020 الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة فى أحد المسارين، طبقا لرغبة الطبيب.

الأول: تكليف الأطباء فى أحد التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

الثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنها تسعي جاهدة للارتقاء بالمستوي التعليمي والتدريبي للأطباء، بما يخدم مصلحة المريض المصري.​

هالة زايد وزارة الصحة كوفيد 19 فيروس كورونا

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