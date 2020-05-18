"أرحمني شوية وخف على الجماهير".. رئيس النواب يوجه رسالة إلى وزير المالية

(مصراوي):

علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على تقديم وزارة المالية، عددٍ من مشروعات القوانين للبرلمان منها قانوني الضريبة على الأطيان وضريبة الدمغة، قائلًا: "أرجو من وزير المالية يرحمني ويرحم المجلس شوية.. كدة المجلس شغال لحسابك".

ومازح رئيس البرلمان وزير المالية، عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون ضريبة الدمغة: "أنت بتخلص وتروح تقفل مكتبك عليك.. إحنا اللي مع الجماهيىر ومحدش بيروح ناحية الحكومة"، وتابع: "أرجوك علشان رمضان والجائحة خف علينا شوية أو بمعنى أدق خف على الجماهير".

وطالب رئيس البرلمان وزير المالية، بمراعاة السياسة المالية والبعد عن السياسة الضريبية، مناشدًا الوزير بعدم إرسال تعديلات للمجلس بشأن قانون شركات قطاع الأعمال الذي يناقشه المجلس حاليًا.​