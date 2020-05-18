30% إجازة.. وزير التموين يعلن خطة عمل المخابز في عيد الفطر

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تأمين احتياجات المخابز من الدقيق قبل العيد، وإنه سيتم صرف ثلاثة أيام إضافية إلى اليوم الاحتياطي الذي قررته الوزارة لكل مخبز؛ وذلك بمعدل ضعف الكمية.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الإثنين، أن جميع المخابز ستعمل كل يوم عدا المخابز التي طلبت إجازة رسمية من مديريات التموين، مشيرًا إلى أن من طلب إجازة نسبتهم لا تتعدى الـ٣٠ في المئة من إجمالي عدد المخابز.

وتابع الوزير بأن المخابز سيكون عملها من الساعة الخامسة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وبعض المخابز ستعمل حتى التاسعة مساءً.

وأوضح المصيلحي أن المطاحن جهزت احتياجات المخابز عبر عملها فترتين قبل العيد، لتحصل المطاحن علي إجازة أيام الجمعة والسبت والأحد فقط؛ حيث يتم استغلال إجازة المطاحن للتطهير والتعقيم استعدادًا للموسم الجديد.