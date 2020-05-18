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ا​لتموين: استمرار كوبانات السلع بعد انتهاء شهر رمضان

11:23 ص الإثنين 18 مايو 2020
ا​لتموين: استمرار كوبانات السلع بعد انتهاء شهر رمضان

وزارة التموين

كتب- محمد سامي:

قال هشام عبدالمنعم، مدير عام المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إن مشروع كوبونات السلع المقترح من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين.

وأضاف عبدالمنعم، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن كوبونات السلع تتيح اللحوم، والخضراوات، والفواكه، مؤكدًا استمرار مشروع الكوبونات حتى بعد انتهاء شهر رمضان.

وأشار مدير عام المجمعات الاستهلاكية، إلى أن الكوبونات وصلت إلى 1.5 مليون من خلال 3 فئات الأولى تبدأ من 20 جنيهًا والثانية 50 جنيهًا وآخر فئة 100 جنيه.

ويستطيع المواطن التعامل من خلال الكوبونات على 1300 سلعة عبر 167 فرعًا تابعين لشركة الأهرام و180 فرعًا بشركة النيل.

وزارة التموين هشام عبدالمنعم علي المصيلحي

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