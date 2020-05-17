أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

​"الأعلى للإعلام": 127 ملاحظة في الأسبوع الثالث من رمضان.. ومشاهد التدخين في الصدارة

06:33 م الأحد 17 مايو 2020
​"الأعلى للإعلام": 127 ملاحظة في الأسبوع الثالث من رمضان.. ومشاهد التدخين في الصدارة

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

(مصراوي):


رصدت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 127 ملاحظة على 25 مسلسل خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، تراوحت ما بين الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين توظيفًا سلبيًا، وتشويه صورة المرأة.

وبحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة تليها الألفاظ السوقية بـ35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر بـ14 ملاحظة، وتشويه المرأة بـ12 ملاحظة، والعنف بـ6 مشاهد.

وقال التقرير إن المسلسلات في الأسبوع الثالث، خلت من أية مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلًا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظًا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رمضان 2020 مسلسلات رمضان 2020 السب والقذف التدخين

الخبر التالى:

​​وصول 298 مصريًا من العالقين بالسعودية إلى مطار برج العرب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أعلى حصيلة إصابات.. الصحة: 510 حالات جديدة بكورونا و18 وفاة