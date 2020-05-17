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مدبولي يحدد 4 جهات تعود للعمل تدريجيا في النصف الثاني من يونيو

02:24 م الأحد 17 مايو 2020
مدبولي يحدد 4 جهات تعود للعمل تدريجيا في النصف الثاني من يونيو

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصصطفى مدبولي، إنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم العودة تدريجيا لفتح النوادي ومراكز الشباب والمطاعم، بإجراءات محددة، وسيتم في النصف الثاني من شهر يونيو، العودة التدريجية لبعض الشعائر الدينية، وسنناقش الآليات وقتها مع فرض إجراءات احترازية.

مصطفى مدبولي العودة للعمل فيروس كورونا

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