مدبولي يحدد 4 جهات تعود للعمل تدريجيا في النصف الثاني من يونيو
02:24 م الأحد 17 مايو 2020
كتب- محمد نصار:
قال الدكتور مصصطفى مدبولي، إنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم العودة تدريجيا لفتح النوادي ومراكز الشباب والمطاعم، بإجراءات محددة، وسيتم في النصف الثاني من شهر يونيو، العودة التدريجية لبعض الشعائر الدينية، وسنناقش الآليات وقتها مع فرض إجراءات احترازية.
الخبر التالى:"مين قالك إن الفيروس انتهى".. مجلس الوزراء يحذر من التساهل في إجراءات الوقاية من كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
11719
عدد المصابين
-
2950
عدد المتعافين
-
612
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4720188
عدد المصابين
-
1811672
عدد المتعافين
-
313220
عدد الوفيات
إعلان