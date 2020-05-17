مدبولي يحدد 4 جهات تعود للعمل تدريجيا في النصف الثاني من يونيو

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصصطفى مدبولي، إنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم العودة تدريجيا لفتح النوادي ومراكز الشباب والمطاعم، بإجراءات محددة، وسيتم في النصف الثاني من شهر يونيو، العودة التدريجية لبعض الشعائر الدينية، وسنناقش الآليات وقتها مع فرض إجراءات احترازية.