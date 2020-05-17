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الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يصدر قرارا بتقديم خدمات قطاع الأداء الإقتصادي إلكترونيًا

12:52 م الأحد 17 مايو 2020
الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يصدر قرارا بتقديم خدمات قطاع الأداء الإقتصادي إلكترونيًا

محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للا

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 223 لسنة 2020، بأن يتم تقديم كافة خدمات قطاع الأداء الاقتصادى الكترونياً، بما في ذلك طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية للشركات والتقارير التي تصدر عن القطاع، وذلك من خلال البريد الالكترونى المعد لهذا الغرض وهو: EPS_Evaluation@gafinet.org.eg بشأن تقديم خدمات أعمال التقييم، و EPS_Capitaledit@gafinet.org.eg بشأن تقديم خدمات تعديل الهياكل المالية، تمهيدا لإطلاق تلك الخدمات على الموقع الالكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg.

ونص القرار على التزام قطاع الأداء الإقتصادي بالانتهاء من أعمال الفحص المسبق للهياكل المالية للشركات خلال 24 ساعة من تاريخ استيفاء الشركة لكافة المستندات المطلوبة، مع الانتهاء من كافة خدمات أعمال التقييم خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم مد صلاحية كافة تقارير التقييم الصادرة عن قطاع الأداء الاقتصادي ووكلائهم الكترونيا، مع اعداد دليل للأسئلة الشائعة يتضمن حصرا لكافة الاستفسارات التى ترد من المستثمرين ووكلائهم مع نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة على أن يتم تحديثه بصورة دورية.

ونص القرار على أنه للمستثمرين ووكلائهم الحق فى الحصول على الخدمات بالطريقة العادية مع الالتزام بقواعد واجراءات الحجز المسبق المعمول بها فى الهيئة من خلال الموقع الالكتروني.

وأوضح عبد الوهاب، أن هذا القرار يأتي في إطار التحول الرقمي في الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين ووكلائهم، وللتيسير عليهم فى إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

محمد عبد الوهاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمات قطاع الأداء الإقتصادي

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