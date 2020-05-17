"أونلاين".. "القابضة للمياه": ختام البرنامج التدريبي لـ٣٢ مهندسا وكيميائيا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "الخطط التشغيلية" لـ٣٢ متدربا من مهندسى التشغيل والكيميائيين بالشركات التابعة للشركة القابضة، والمنفذ عن بعد (أون لاين) ضمن خطة التدريب الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد رسلان، في بيان له الأحد، أهمية التدريب لرفع كفاءة وقدرات العاملين، وتطوير العنصر البشرى والذى يعد الثروة الحقيقية بقطاع المياه، موضحاً أن التدريب عن بعد (أونلاين) من الخطوات الهامة فى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لاستمرار عجلة الإنتاج وتأهيل العاملين والمضى قُدما في ظل التحديات الحالية بطريقة آمنة بمراعاة عنصر التباعد الاجتماعي.

وأشاد رسلان، بالتميز في تنفيذ البرنامج التدريبي مطالباً بتفعيل تلك البرامج ضمن خطة التحول الرقمي، ووجه إدارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بالإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية، بتنفيذ الخطة طبقا للمعايير القياسية العالمية والجودة المطلوبة، وتخصيص برامج للفنيين لتعميم التجربة علي كافة المستويات الوظيفية.

جدير بالذكر أنه شارك في بعض الجلسات التدريبية للبرنامج، مجموعة من رؤساء الشركات التابعة لدعم التدريب عن بعد، ضمن الخطة التى تستهدف تدريب عدد ٣٠%من العاملين فى كافة التخصصات.