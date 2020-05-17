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وزير الري يبحث الاستعداد لموسم الاحتياجات مع مديري المديريات

10:32 ص الأحد 17 مايو 2020
وزير الري يبحث الاستعداد لموسم الاحتياجات مع مديري المديريات

الدكتور محمد عبد العاطي

كتب- أحمد مسعد :

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع القيادات التنفيذية ورؤساء الإدارات المركزية بالوجهين البحري والقبلي، التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة وما تم اتخاذه من إجراءات فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم .

ووجه عبد العاطي، برفع حالة الاستنفار خلال أجازات عيد الفطر المبارك، وعمل نوبتجيات للمتابعة على مدار الساعة، و المرور على الترع والمصارف ومراقبة مناسيب المياه وحالة الجسور تحسبًا لأي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف، ومداومة المرور خلال عيد الفطر المبارك للتأكد من جاهزية جميع النقاط الساخنة والحرجة وبالأخص التغطيات والسحارات وأماكن الاختناقات، ومداومة المرور والمتابعة المجاري المائية للتأكد من نظافة جميع النطاقات وأحواض المص والطرد لمحطات الرفع، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مراكز الطوارئ وغرف العمليات على المستوى المركزي وعلى مستوى الأقاليم التابعة للوزارة.

وفى ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وجه عبد العاطى بإعداد تقرير أسبوعي بموقف متابعة التنفيذ على أن يتضمن تحديد الطول المستهدف والموقع بالمحافظة والنسب المئوية للتنفيذ.

وأكد علي ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المجارى المائية ومجرى نهر النيل وفرعية ورصد أى تعديات قد تحدث خلال عيد الفطر المبارك في مهدها.

وأشار إلى جاهزية وحدات الطوارئ ومعدات التشغيل الذاتي المملوكة للوزارة وتوزيعها بأماكن قريبة من النقاط الساخنة و مراكز الطوارئ الرئيسية، وقيام الإدارات العامة بتأمين مقراتها و الهندسات ومراكز الصيانة ومداومة المرور عليها خلال العيد.

وفى ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، التأكد من تطبيق كافة الاجراءات المحددة مسبقاً والمتعلقة بتخفيض أعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الإدارية أو بالمواقع واتباع كافة سبل الأمن والسلامة.

محمد عبد العاطي وزارة الموارد المائية والري عيد الفطر

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