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الأرصاد عن طقس الأحد: شديد الحرارة والقاهرة 42 درجة (بيان بالدرجات)

11:11 م السبت 16 مايو 2020
الأرصاد عن طقس الأحد: شديد الحرارة والقاهرة 42 درجة (بيان بالدرجات)

الطقس

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأحد، طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا نهارًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون مائلًا للحرارة، والرياح معتدلة نهارًا، لطف ليلًا على السواحل الشمالية.

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقسًا شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء نهارًا، معتدل ليلًا، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة وخفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 42 24

الإسكندرية 33 22

وادي النطرون 42 22

طنطا 41 23

شبين الكوم 41 23

دمنهور 37 22

بلطيم 33 22

مطروح 27 18

السلوم 29 18

سيوة 43 20

بورسعيد 29 23

دمياط 29 23

الزقازيق 41 23

المنصورة 41 22

الإسماعيلية 41 21

السويس 41 23

العريش 32 22

رفح 33 21

راس سدر 39 25

نخل 40 21

نويبع 38 27

طابا 36 25

كاترين 32 19

الطور 33 22

شرم الشيخ 42 27

الغردقة 39 25

مرسى علم 37 25

الفيوم 42 24

بني سويف 42 24

المنيا 42 24

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 27

أدفو 44 26

أبو سمبل 43 25

الوادي الجديد 44 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 36 27

حلايب 35 28

راس حدربة 35 26

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