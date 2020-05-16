وزير الري: استمرار إزالة التعديات على المنافع وتحويل المتعدين للنيابة العسكرية فورًا



كتب- أحمد مسعد:



وجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.



جاء ذلك خلال اجتماع عبد العاطي، اليوم السبت، بالقيادات التنفيذية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه؛ بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.



وأكد وزير الموارد المائية والري ضرورة استمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف استعداداً لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعَي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين.



ووجه عبد العاطي بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كل المجاري المائية وتأكيد الانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي؛ لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.



وأشار وزير الموارد المائية والري إلى ضرورة التأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها، وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار.



ونوه عبد العاطى بعرض موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث بالشراكة بين الوزارة والمزارعين وذلك بكل المحافظات، على أن تستمر الوزارة في تقديم الدعم الفني للمزارعين، في ضوء سعي الوزارة للتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر طبقاً لسياسة ترشيد المياه التي تتبعها الوزارة.



وتابع وزير الري بتأكيد اتخاذ كل الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها، ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة، وتأكيد استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.



ووجه عبد العاطي بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والإشراف على تنفيذ أعمال التأهيل للتأكد من جودة التنفيذ ومراعاة أية ملاحظات مستقبلية للتنفيذ، بالإضافة إلى متابعة البحوث والدراسات في ما يخص إعادة استخدام المياه عالية الملوحة وتخصيص منطقة تجريبية للتنفيذ بالتنسيق مع محافظة السويس والوادي الجديد لإجراء التجارب؛ حرصًا على السير قدمًا في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقاً للتكليفات الرئاسية.



وقام عبد العاطي بتوجيه اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة الثالث للمياة والمقرر عقده خلال الفترة ١٨-٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠، باستمرار اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لعقده والعمل على ظهوره بالشكل الأمثل.



وتم التوجيه بقيام هيئة المساحة بسرعة نهو أعمال تقييم أراضي منافع الري لجهات الوزارة المختلفة، ليتسنى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال استثمارها في أنشطة ذات عوائد (فنية- اجتماعية- بيئية- اقتصادية).



وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين؛ نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.