حقيقة رفع أسعار الأنابيب وامتلاء مستشفيات العزل.. الحكومة ترد على 19 شائعة في أسبوع

كتب- أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها زيادة أسعار أسطوانات البوتجاز، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، ونقص الأسمدة الزراعية، وامتلاء مستشفيات العزل الصحي.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على عدد من الشائعات هذا الأسبوع:

شائعات حول كورونا

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على عدد من الشائعات التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان اليوم الجمعة، إنه لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء الوباء في مصر أو العالم، ليظل الحل في إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.

ولفت إلى الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين مع التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف.

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نقص الأسمدة الصيفية بالجمعيات الزراعية

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لوجود نقص في الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بأي من محافظات الجمهورية.

وأضافت وزارة الزراعة، أن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي بكافة الجمعيات الزراعية، مُوضحةً أنه قد تم بالفعل صرف وتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية لمعظم المزارعين.

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زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لا صحة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية.

وأضافت الوزارة، أن السعر الرسمي المعلن من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 65 جنيهاً ولم يطرأ عليه أي زيادات، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وأشارت إلى أن كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية، حيث يتم ضخ ما يزيد عن مليون أسطوانة يومياً.

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وقف صرف المعاشات

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه لا صحة لوقف صرف المعاش لأي من المستحقين.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، موضحة أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.

وشددت انتظام صرف المعاشات لجميع المستحقين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامتهم أثناء عملية صرف المعاشات في ظل أزمة كورونا.

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وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لوقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن أرقام الجلوس بدأ تسليمها بالفعل للطلاب في المدارس منذ يوم 12 مايو.

كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب عن أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني http://emis.gov.eg، وذلك استعداداً لعقد امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

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التعليم ترد على أنباء وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية لأجل غير مسمى

تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الصيف

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا صحة لإصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف.

وشددت وزارة الكهرباء على توافر احتياطي كبير من إنتاج الكهرباء يكفي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بكافة محافظات الجمهورية بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة.

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الحكومة تكشف موقفها من تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الصيف

تصريف مخلفات مصنع سكر نجع حمادي في النيل

قالت وزارة البيئة، إنه لا صحة لتصريف مخلفات أي مصنع من المصانع في مياه نهر النيل.

وأضافت وزارة البيئة، أنه تم تخصيص فرق دورية متخصصة للمعاينة الميدانية تقوم بتمشيط نهر النيل للتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو تعديات من المنشآت الصناعية على مياه النهر، خاصة مع مصانع السكر، حيث إنها موسمية التشغيل، وتبدأ من منتصف شهر ديسمبر حتى نهاية شهر أبريل من كل عام، مع اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث.

لمزيد من التفاصيل:

الحكومة: لا صحة لتصريف مخلفات مصنع سكر نجع حمادي في النيل

تداول أعلاف فاسدة تسببت في نفوق كمية من الدواجن

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لتداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق، موضحة أن كافة الأعلاف المُستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية.

وأضافت وزارة الزراعة، أنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع مصانع الأعلاف للتأكد من صلاحيتها، وكذلك شن حملات دورية متعاقبة على المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة.

لمزيد من التفاصيل:

الحكومة ترد على مزاعم تداول أعلاف فاسدة تسببت في نفوق كمية من الدواجن

نقص الأسمدة الزراعية

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لوجود نقص في الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بأي من محافظات الجمهورية، وأن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي بكافة الجمعيات الزراعية.

وأضافت وزارة الزراعة، أنه قد تم بالفعل صرف وتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية لمعظم المزارعين، مُشددةً على أن إنتاج مصر من الأسمدة يغطي كافة الاحتياجات بالسوق المحلي، ويتم تصدير الفائض للخارج.

لمزيد من التفاصيل:

الحكومة تنفي نقص الأسمدة الصيفية بالجمعيات الزراعية