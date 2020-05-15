القوى العاملة: غدًا آخر رحلة لعودة المصريين العالقين في الكويت

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا اليوم الجمعة من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أن السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت صرح بانتهاء عملية المغادرة للمصريين مخالفي الإقامة غدًا السبت، بتسيير آخر 3 رحلات، وبالتالي يصل العدد الإجمالي إلى 6 آلاف مصري كانوا في مراكز الإيواء وعادوا إلى وطنهم.

ولفت السفير القوني إلى أن عملية الإجلاء التي بدأت في 5 مايو الجاري برحلتين على متنهما 600 راكب ثم بـ3 رحلات يومية حتى يوم غد بمعدل 490 مصريًا يوميًا، تمت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة "كورونا".

وأشاد السفير القوني بالتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين، فضلًا عن الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام، وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس.

وتابع السفير أنه في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج، يتم اليوم الجمعة تسيير رحلة استثنائية للمصريين العالقين في الكويت، على متنها 150 مصريًا إلى مطار مرسى علم، مشيرًا إلى استمرار السفارة في تنظيم رحلات أخرى قريبًا.