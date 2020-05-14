الأرصاد تكشف المناطق الناجية من الموجة الحارة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن المناطق المستثناة من الموجه الحارة التي تجتاح البلاد بدءا من اليوم ولمدة أسبوع.

وقال شاهين في تصريحات لـ"اكسترا نيوز" اليوم الخميس، إن الجميع سيشعر خلال الأيام المقبلة بارتفاع درجات الحرارة بقيمة 7 درجات مئوية على بعض المدن والمحافظات باستثناء بعض المناطق منها:

(السواحل الشمالية الغربية - السلوم ومطروح وسيد براني - باقي المدن البعيدة عن الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة).

وأشار إلى إحساس باقي مدن ومحافظات الجمهورية بارتفاع درجات الحرارة، مع الإحساس بالارتفاع الطفيف في نسب الرطوبة كلما اقتربنا من فصل الصيف.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة، وستكون متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء وقد تصل على بعض المناطق الجبلية للسيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت في بيان عاجل، تفاصيل طقس الأسبوع المقبل، متوقعة أن تتعرض البلاد لموجه شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

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