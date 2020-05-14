نقيب المحامين يصدر قرارا بمد الاشتراك بمشروع العلاج إلى آخر يونيو

كتب- مصراوي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا بمد موعد استخراج البطاقة العلاجية في المشروع العلاجي إلى آخر يونيو 2020.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرا للظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد بسبب جائحة كورونا، يمد موعد استخراج البطاقة العلاجية في المشروع العلاجي إلى آخر يونيو 2020.​