أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

نقيب المحامين يصدر قرارا بمد الاشتراك بمشروع العلاج إلى آخر يونيو

01:08 م الخميس 14 مايو 2020
نقيب المحامين يصدر قرارا بمد الاشتراك بمشروع العلاج إلى آخر يونيو

رجائي عطية

كتب- مصراوي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا بمد موعد استخراج البطاقة العلاجية في المشروع العلاجي إلى آخر يونيو 2020.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرا للظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد بسبب جائحة كورونا، يمد موعد استخراج البطاقة العلاجية في المشروع العلاجي إلى آخر يونيو 2020.​

رجائي عطية نقابة المحامين قانون المحاماة

الخبر التالى:

وزير الكهرباء يستعرض نتائج تطوير قطاع الإسماعيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الذهب يعاود الصعود في مصر.. تعرف على الأسعار