كورونا في 24 ساعة| 5 جهات لن تعود للعمل وتفاصيل خطة الحكومة للتعايش مع الفيروس

شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة عدم السماح لعدد من الكيانات والجهات بالعودة للعمل مرة أخرى أثناء جائحة كورونا؛ لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارها.

ونشرت وزارة الصحة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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