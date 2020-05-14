كورونا في 24 ساعة| 5 جهات لن تعود للعمل وتفاصيل خطة الحكومة للتعايش مع الفيروس
شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة عدم السماح لعدد من الكيانات والجهات بالعودة للعمل مرة أخرى أثناء جائحة كورونا؛ لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارها.
ونشرت وزارة الصحة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
بينها المدارس.. الصحة تكشف عن 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا
مكافحة العدوى: من المتوقع عودة ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" مرة أخرى
"الكمامة شرط أساسي".. 9 قواعد ضرورية للمواطنين أثناء فترة التعايش مع كورونا
"التعايش الديناميكي".. الصحة تكشف خطة تعامل جميع الجهات مع كورونا الفترة المقبلة
كورونا ينتقل بالكلام.. عضو "الفيروسات العليا" يحذر من عدم ارتداء الكمامة
تُنفذ على 3 مراحل.. الصحة تكشف الخطة الكاملة للتعايش مع كورونا
ارتفاع التعافي.. الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة
"الصيادلة" تطالب "الصحة" ببيانات أعضائها المتوفين والمصابين بكورونا
عمرها شهرين.. تعافي أصغر طفلة من كورونا بمستشفى العزل بقها
كورونا في الوطن العربي: الإمارات تكسر حاجز الـ 20 ألف.. واستقرار معدل الإصابات بمصر
علاء والي: الحظر الشامل يُزيد آلام الاقتصاد.. ومحاربة "كورونا" بالالتزام
الصحة العالمية: فيروس كورونا قد لا يختفي أبدًا
ترامب: تفاجأت بتحذير فاوتشي من إعادة فتح الاقتصاد
واشنطن تتهم بكين بمحاولة قرصنة أبحاث خاصة بلقاح كورونا
حاكم نيويورك: 15 ولاية تحقق بمتلازمة نادرة تصيب الأطفال يعتقد ارتباطها بكورونا
الخبر التالى:تداعيات كورونا واجتماع الحكومة أبرز عناوين الصحف
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
10431
عدد المصابين
-
2486
عدد المتعافين
-
566
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4222968
عدد المصابين
-
1476137
عدد المتعافين
-
288368
عدد الوفيات
إعلان