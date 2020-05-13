"الصيادلة" تطالب "الصحة" ببيانات أعضائها المتوفين والمصابين بكورونا

كتب- أحمد جمعة:

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، اليوم الأربعاء، خطابًا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ لموافاة النقابة أولًا بأول ببيانات الصيادلة المصابين والذين توفوا بفيروس كورونا؛ لتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.

وأكدت النقابة، في بيان، اليوم الأربعاء، حرصها على تقديم الدعم النقابي لأعضائها ومساندتهم في ظل هذه الظؤوف، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما أرسلت النقابة خطابًا آخر للنقابات الفرعية لسرعة التواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة لموافاتها بأسماء الصيادلة المتوفين والمصابين بكورونا.​