أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الأمم المتحدة تحذر من استمرار المعاناة النفسية بعد أزمة كورونا

07:21 م الأربعاء 13 مايو 2020
الأمم المتحدة تحذر من استمرار المعاناة النفسية بعد أزمة كورونا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن المعاناة النفسية ستبقى لما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال في رسالة عبر الفيديو "حتى عندما تتم السيطرة على الجائحة، سيظل للحزن والقلق والاكتئاب أثر على الأشخاص والمجتمعات".

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة، موجز سياسات يحث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الصحية على التعامل مع البعد المتعلق بالصحة النفسية من الأزمة.

وأوضح جوتيريش: "إن خدمات الصحة النفسية جزء أساسي من جميع مناحي استجابة الحكومة تجاه كوفيد -19، ويجب التوسع فيها وتمويلها بالكامل".

وأضاف أن الجائحة تزيد من المعاناة النفسية، بما في ذلك الحزن على فقدان الأحباب، والصدمة جراء فقدان الوظائف والعزلة والخوف على المستقبل.

ويعد العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن والمراهقون والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية نفسية مسبقة والمنخرطون في نزاع، هم الأكثر عرضة لخطر الإجهاد النفسي الإضافي الناجم عن الأزمة.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة