الأمم المتحدة تحذر من استمرار المعاناة النفسية بعد أزمة كورونا

نيويورك - (د ب أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن المعاناة النفسية ستبقى لما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال في رسالة عبر الفيديو "حتى عندما تتم السيطرة على الجائحة، سيظل للحزن والقلق والاكتئاب أثر على الأشخاص والمجتمعات".

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة، موجز سياسات يحث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الصحية على التعامل مع البعد المتعلق بالصحة النفسية من الأزمة.

وأوضح جوتيريش: "إن خدمات الصحة النفسية جزء أساسي من جميع مناحي استجابة الحكومة تجاه كوفيد -19، ويجب التوسع فيها وتمويلها بالكامل".

وأضاف أن الجائحة تزيد من المعاناة النفسية، بما في ذلك الحزن على فقدان الأحباب، والصدمة جراء فقدان الوظائف والعزلة والخوف على المستقبل.

ويعد العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن والمراهقون والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية نفسية مسبقة والمنخرطون في نزاع، هم الأكثر عرضة لخطر الإجهاد النفسي الإضافي الناجم عن الأزمة.