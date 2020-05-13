حدث في 8 ساعات| كشف أعلى فئة عمرية في الشفاء من كورونا وتكليف الوزارات بخطة لترشيد النفقات
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعفاء المستلزمات الطبية وأدوية مواجهة كورونا من رسم الشراء، وإعلان أعلى فئة عمرية في الشفاء من كورونا، وتكليف الوزارات بخطة لضبط وترشيد النفقات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 12 ساعة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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