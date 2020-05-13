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الحكومة تعفى المستلزمات الطبية وأدوية مواجهة كورونا من رسم الشراء

02:01 م الأربعاء 13 مايو 2020
الحكومة تعفى المستلزمات الطبية وأدوية مواجهة كورونا من رسم الشراء

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس "كورونا" من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة.

وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ عدداً من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة " كورونا" المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.

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