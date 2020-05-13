الحكومة تعفى المستلزمات الطبية وأدوية مواجهة كورونا من رسم الشراء
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس "كورونا" من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة.
وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ عدداً من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة " كورونا" المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
10093
عدد المصابين
-
2326
عدد المتعافين
-
544
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4222968
عدد المصابين
-
1476137
عدد المتعافين
-
288368
عدد الوفيات
إعلان