نعالج مشكلات 30 سنة.. وزير قطاع الأعمال: لن نسمح باستمرار شركات خاسرة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لن يسمح باستمرار شركات خاسرة؛ حتى لا تحمل أعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف توفيق، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون شركات قطاع الأعمال، أن الشركات يجب أن تكسب، قائلًا للنواب: "نواجه إرثًا قديمًا، كيف تركنا شركات تخسر من ٢٠ سنة؟!".

وتابع وزير قطاع الأعمال: "بعض القطاعات بمثابة قنابل لم أسمع عنها في حياتي"، موضحًا أن بعض الشركات في قطاع النقل البري والبحري استدانت بمبلغ مليار جنيه، وخسرت، وتأخذ أموالًا أخرى.

واستطرد توفيق: نعالج مشكلات متراكمة من ٢٠ إلى ٣٠ سنة.

ونصت المادة ٣٨ التي وافقت عليها اللجنة من تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال على:

"إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة".

ونصت المادة على أنه في حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق، وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأضافت المادة أنه "على الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".