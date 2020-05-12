حدث ليلًا| مسئول بالصحة يتمنى تطبيق الحظر الشامل.. وحبس محام اعتدى على ضابط بالمنصورة

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس الاثنين، وحتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، نستعض بعضها في التقرير التالي.

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