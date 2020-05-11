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وزير السياحة يتفقد العيادات الطبية بفنادق البحر الأحمر (صور)

04:29 م الإثنين 11 مايو 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، العيادات الطبية بفنادق البحر الأحمر وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود فيها.

وبحسب بيان إعلامي للوزارة اليوم، يأتي ذلك ضمن الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية للسماح لفنادق البحر الأحمر باستقبال الزائرين المصريين بها بدء من منتصف مايو الجاري بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لها، للفنادق التي تلتزم بالضوابط وحصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزاراتي السياحة والآثار، والصحة، بالإضافة إلى غرفة المنشآت الفندقية.

وتفقد الوزير الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق، منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف ومنطقة الاستقبال والبهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي والشاطئ.

واستمع الوزير من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذي أكد أيضًا أن إجراءات التعقيم تتم وفقًا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووفقًا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

خالد العناني السياحة العيادات الطبية بفنادق البحر الأحمر فيروس كورونا

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