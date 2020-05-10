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الأعلى للإعلام: لائحة تراخيص الوسائل تشمل 11 نوعا

12:56 م الأحد 10 مايو 2020
الأعلى للإعلام: لائحة تراخيص الوسائل تشمل 11 نوعا

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصطفى علي

يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال ساعات لائحة التراخيص للوسائل بعد أن ناقشتها لجان المجلس لاسيما لجنة التراخيص منذ 6 أشهر.

وقال مصدر مسؤول في المجلس إن هذه اللائحة تأتي تنفيذا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام وللائحته التنفيذية الصادرة في فبراير الماضي.

وتابع المصدر قائلا: "تتميز اللائحة بأنها واضحة الألفاظ والمعاني، وتشمل 11 نوعا من الترخيص وبهذا يكون المجلس قد أكمل بنيته التشريعية".

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة تراخيص الوسائل قانون تنظيم الصحافة والإعلام

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