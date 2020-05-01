أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الإفتاء تكشف حقيقة تصريحات مفتي الديار بشأن مسلسل "الاختيار"

11:44 م الجمعة 01 مايو 2020
الإفتاء تكشف حقيقة تصريحات مفتي الديار بشأن مسلسل "الاختيار"

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمد عاطف:

نفت الصفحة الرسمية، لدار الإفتاء المصرية، تصريحات نشرها موقع إخباري على لسان مفتي الجمهورية، حول رأيه في مسلسل "الاختيار".

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل "فيسبوك" صورة لتصريحات منسوبة للمفتي جاء فيها: "مسلسل الاختيار بمثابة جهاد في سبيل الفن، ومن لم شاهده آثم، وعليه كفارة".

وقالت الصفحة الرسمية للدار، إن الصورة غير صحيحة ومفبركة، نشرتها بعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين.

وتنوه الصفحة الرسمية للدار، إلى أن مفتي الجمهورية، لم يصدر عنه هذا التصريح، بالإضافة إلى أن الموقع المذكور لم ينشر هذا الأمر.

دار الإفتاء المصرية مسلسل الاختيار مفتي الجمهورية

الخبر التالى:

​برلماني يطالب بإنشاء مستشفى داخل نقابة الصحفيين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3329740

    عدد المصابين

  • 1046403

    عدد المتعافين

  • 237647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة مايو.. كيف وصلت إصابات كورونا في مصر إلى مستوى 350؟ (تفاعلي)