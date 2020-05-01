الإفتاء تكشف حقيقة تصريحات مفتي الديار بشأن مسلسل "الاختيار"

كتب- محمد عاطف:

نفت الصفحة الرسمية، لدار الإفتاء المصرية، تصريحات نشرها موقع إخباري على لسان مفتي الجمهورية، حول رأيه في مسلسل "الاختيار".

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل "فيسبوك" صورة لتصريحات منسوبة للمفتي جاء فيها: "مسلسل الاختيار بمثابة جهاد في سبيل الفن، ومن لم شاهده آثم، وعليه كفارة".

وقالت الصفحة الرسمية للدار، إن الصورة غير صحيحة ومفبركة، نشرتها بعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين.

وتنوه الصفحة الرسمية للدار، إلى أن مفتي الجمهورية، لم يصدر عنه هذا التصريح، بالإضافة إلى أن الموقع المذكور لم ينشر هذا الأمر.