نقيب الأشراف لعمال مصر: جسدتم أسمى معاني التفاني والإخلاص لوطنكم

كتب- محمود مصطفى:

قدم السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، لعمال مصر في عيدهم الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وقال في بيان له، الجمعة، إنه في الوقت الذي كانت فيه جائحة كورونا المستجد تحديات أمام البشرية، لم تتخاذلوا ولم تتوانوا عن القيام برسالتكم التي لأجلها خلق الله البشر.

وقال السيد الشريف في رسالته للعمال في عيدهم، إنكم تجسدون أسمى معاني الإخلاص والتفاني في دعم عجلة التقدم والأزدهار لرفعة وطنكم ودعم خطته التنموية ووضعتموه في المكانة التي نأملها جميعاً ونعول عليكم الكثير والكثير فيما هو آت.

وأشار إلى أن ما يقوم به عمال مصر لا يقل عما يسطره رجال القوات المسلحة المصرية في ميادين الحرب ضد الإرهاب الأسود أو الشرطة، في سبيل تحقيق ضمانة الأمن ونشر الاستقرار، أو ما يقدم جيش مصر الأبيض من أطباء وطاقم المعاونين في مكافحة الوباء اللعين الذي يهدد حياتنا، فهم سواعد بناء الحاضر والأزدهار في المستقبل وجيش التعمير الذي لا يهاب الصعاب أو المخاطر.

وبشر السيد الشريف العمال بما ينتظرهم من عظيم الأجر عند الله عزوجل الذي لن يضيع مجهودهم وتعبهم فقد قال عز من قائل: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"، مشيداً في الوقت ذاته بما تشهده مصر من إنجازات تنموية تجعلنا على يقين بأن مصر تسطر حضارة معمارية جديدة نفخر بها كما نفخر بما تركه أجدادنا من حضارة لم تتوقف يوماً عن الإبهار، متابعا" أحييتم فينا الأمل من جديد بأننا قادرون على صنع حضارة لا تتوقف أمام أعتى الأزمات".

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها وشعبها، ويوفق كافة مؤسساتها ورجال الجيش والشرطة وعمالها إلى ما فيه النجاة والرخاء والتقدم لرفعة راية مصر عالية كما عاهدناها دوما.