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انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

11:37 م الخميس 09 أبريل 2020
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الارصاد

كتب - يوسف عفيفي:

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحا أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل درجتين لتتراوح على القاهرة بين 22 و23 درجة.

وقال شاهين لمصراوي، إن السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشار إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصعيد، وجنوب سيناء، حيث تتراوح سرعة الرياح في هذه الماطق بين 30 - 35 كيلو متر في الساعة.

وعن درجات الحرارة، قال شاهين، إنها تبلغ على القاهرة 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة، وعلى جنوب سيناء 27 درجة، وشمال الصعيد 24، وجنوب الصعيد، 28 درجة مئوية.

ونصح شاهين بعدم تخفيف الملابس بسبب التقلبات الجوية بين الارتفاع والانخفاض التي يتسم بها فصل الربيع، بالإضافة إلى متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة معدل درجات الحرارة.

انخفاض الحرارة أمطار الطقس درجات الحرارة

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