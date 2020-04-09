برلماني يطالب الحكومة بالتوسع في إجراء تحاليل الكشف عن "كورونا"

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة؛ لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا، وهو ما يتطلب سرعة التوسع في إجراء التحاليل للكشف عن الفيروس، لتحديد الحالات والحد من الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية، والتي مهما بلغت تكلفته الاقتصادية الراهنة إلا أنها خطوة هامة على المستوى الصحي في مكافحة انتشار الفيروس من ناحية والحفاظ على صحة المواطنين، ومن ناحية أخرى تجنب عواقب انتشار المرض على جميع مناحي الحياة في الدولة.

وأضاف "عبدالغني"، في بيانه، أن تلك العملية الخاصة بإجراء تحاليل مبكرة للحالات المشكوك فيها خطوة مبكرة وتحرك مبكر لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها بشكل صحيح وفعُّال، ولتحقيق تلك الخطوة وتؤتي ثمارها لابد من التوسع في إجراء تلك التحاليل مبكرًا على مستوى الجمهورية وذلك بتوفير المعامل والتعاقد مع المعامل الخاصة لمنع التكدس أمام المعامل التابعة لوزارة الصحة محدودة العدد والتي قد تكون مصدر لانتقال العدوى والسرعة في إجراء التحاليل، على ألا تزيد تكلفة إجراء التحاليل في المعامل الخاصة عن 100 جنية فقط لا غير، وفي المعامل التابعة لوزارة الصحة أن تكون مجانية.

وطالب النائب، الحكومة سرعة اتخاذ إجراءات برسم خريطة واضحة المعالم لإجراء التحاليل للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بالتوسع في عمل التحاليل بكافة المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية بصورة مجانية.

كما طالب بسرعة الإعداد لمستشفيات ميدانية مجهزة بخدمات جيدة تتلاءم مع استقبال حالات المصابين، وأجهزة تنفس صناعي للمصابين وذلك تحسبا لانتشار المرض وأية زيادة في اعداد المصابين بدلاً من تكدسهم في مناطق معينة، وذلك على مستوى كل محافظة وحجم الكثافة السكانية بها، بالإضافة إلى افادتنا بمدى جاهزية المستشفيات الحالية التي تستقبل المصابين بأجهزة التنفس الصناعي والخدمات الطبية اللازمة.