زيارات افتراضية.. جولات إرشادية بالمتحف المصري على الإنترنت اليوم

‌كتب- محمد عاطف:

‌أعلنت وزارة السياحة والآثار خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، نشر مجموعة من الجولات الإرشادية بالمتاحف عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة الاسبوع الماضي لإتاحة زيارات افتراضية وجولات إرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميًا.

وتتضمن هذه الجولات شرحًا لعشرين قطعة أثرية مميزة داخل المتحف المصري بالتحرير من خلال المرشدين السياحيين المصريين الذين تطوعوا لعمل هذه الجولات مساهمة منهم في تعريف المواطنين المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة والمواقع والمتاحف المصرية أثناء تواجدهم في منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

و في ضوء قرار مجلس الوزراء بتأخير بدء موعد حظر التجوال لمدة ساعة فان وزارة السياحة والآثار ستطلق زياراتها الافتراضية والإرشادية اعتبارًا من اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بدلًا من السابعة وذلك على صفحاتها الرسمية عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عبر هذه الروابط:

Website

https://egymonuments.gov.eg/en

www.antiquities.gov.eg

Facebook

https://www.facebook.com/moantiquities/

https://www.facebook.com/eg.ExperienceEgypt/

https://www.facebook.com/Egymonuments-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-107850397367140

Twitter

https://twitter.com/TourismandAntiq?s=08

https://twitter.com/KhaledElEnany6?s=08

https://twitter.com/ExperienceEgypt

https://twitter.com/ar_experienceeg

Instagram

https://instagram.com/ministry_tourism_antiquities?igshid=1m22gucgpllnt

https://instagram.com/khaled.elenany?igshid=18bu0xnbdaz2o

https://instagram.com/experienceegypt?igshid=nne45hh8fpav