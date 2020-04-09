بالأسماء.. تعيين 54 نائبًا لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالجيزة

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، أكبر حركة تنقلات لنواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، شملت تكليف 54 نائبًا للعمل بكافة قطاعات المحافظة.

وجاء قرار محافظ الجيزة، لضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز والمدن تماشيًا مع خطط المحافظة خلال الفترة المقبلة والتي تأتى على رأسها إزالة تعديات ومخالفات المباني والالتزام بخطوط التنظيم بالشوارع وإحداث طفرة بمنظومة النظافة من خلال المتابعات الميدانية لأعمال رفع المخلفات والتيسير علي المواطنين في تقديم خدمات افضل.

وأكد راشد، أنه سيتم تقييم أداء القيادات المكلفة يوميًأ للتأكد من قيامهم بالأعمال المنوطة لهم على أكمل وجه وإحداث إضافة ميدانية يلمسها المواطنين.

وضمت حركة نواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن كل من (هاني عبدالحميد ومحمد أحمد وأسامة عبدالعال لحي الوراق - رمضان عبدالرحمن وأمير عباس وأحمد محمد لحي شمال الجيزة - سمير مصطفى وزينهم أحمد وأحمد إبراهيم لحي العجوزة - أحمد عبدالهادي ومحمود محمد وعاطف عبدالرحيم لحي الدقي - سيد عبدالله وأسامة كمال لحي بولاق الدكرور - رمضان كامل وأمجد مصطفى وخالد نصر لحي الهرم - سمير محمد وأحمد محمد عبدالفتاح وعادل السيد لحي العمرانية - محمود محمد ومحمد عبدالحكيم وأيمن أحمد لحي الطالبية - إسلام زهران وعماد حمدي وأحمد إبراهيم لحي جنوب الجيزة).

كما شملت (عادل مصطفى ونصر ربيع ومحمود محمد لمركز ومدينة منشأة القناطر - خالد السيد وشكري محمد وهيثم رضا لمركز ومدينة أوسيم - مبروك البيومي ومصطفى عبدالله وسعيد محمد لمدينة كرداسة - صلاح عبدالفتاح وتوفيق جمال وأحمد سعيد لمركز ومدينة أبوالنمرس - مجدي محمد وولاء مكاوي وعمران رزق لمدينة الحوامدية - صلاح محمد ونبيل قدري وإسراء عبدالتواب لمركز ومدينة البدرشين - علي محمود وأحمد علي وعلي أحمد لمركز ومدينة أبوالعياط - محمد عبدالشافي وعصام حسني وسيد طه لمركز ومدينة الصف - سمير عشري ومحمد عبدالتواب وأحمد مصطفى عويس لمركز ومدينة أطفيح - عادل مرضي محمد لمركز الواحات البحرية).

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