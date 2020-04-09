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"سياحة النواب" تشيد بتأجيل سداد الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران

01:03 م الخميس 09 أبريل 2020
"سياحة النواب" تشيد بتأجيل سداد الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران

تأجيل سداد الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحي

كتب- أحمد علي:

أشادت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء، بتأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020 وتتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.

وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تنبهت مبكرًا لمشكلات قطاعي السياحة والطيران بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وشدد على أهمية حرص الدكتور خالد العنانىي، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بالاستماع إلى مشكلات رجال الأعمال والاستثمار العاملين في مجالي السياحة والطيران إضافة إلى كل من يعملون في هذا المجال سواء الغرف أوالشركات السياحية أوالمنشآت الفندقية أوأصحاب الشركات السياحية أوشركات الطيران الخاص.

الكهرباء الغاز المنشآت السياحية المنشآت الفندقية فيروس كورونا

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