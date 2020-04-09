أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وزير الإسكان: مراقبة جودة مياه الشرب يوميًا للتأكد من فاعلية عمليات التنقية والتطهير

12:26 م الخميس 09 أبريل 2020
وزير الإسكان: مراقبة جودة مياه الشرب يوميًا للتأكد من فاعلية عمليات التنقية والتطهير

مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم مراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بشكل يومي، من خلال معامل المحطات ومقدمي الخدمة، للتأكد من فاعلية عمليات التنقية والتطهير.

وقال الجزار، في بيان، اليوم الخميس، إن وزارة الصحة تجمع العينات وتحللها بشكل شهري للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، بجانب قيام جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ خطة دورية لتجميع العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب.

وأوضح وزير الإسكان، أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، مستمر في متابعة مرافق مياه الشرب للتأكد من استدامة واستمرار العمل بالكفاءة والجودة المطلوبة لضمان وصول مياه الشرب إلى المستهلكين.

وقال الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك: "يقوم الجهاز بالتأكد من إجراء الاختبارات الدورية طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب التي تصدرها وزارة الصحة، ويتم التأكد من وجود نسبة كلور متبقي لا تقل عن 0.5 ملليجرام/لتر في شبكات توزيع مياه الشرب".

وشدد على أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن هذه الجرعة كافية للقضاء على الميكروبات المُمرضة وجميع الفيروسات، ومنها فيروس كورونا.

وأصاف: يحرص الجهاز التنظيمي على التأكد من استعداد مرافق مياه الشرب للتعامل مع مثل هذه الأزمات الطارئة التي تعيشها دول العالم بسبب فيروس كورونا، ومن خلال خطط الطوارئ، التي يتم تطويرها وتحديثها باستمرار، بما يضمن استمرار مرافق مياه الشرب في العمل وتحت أي ظروف".

وأشار إلى أن استدامة الإمداد بمياه الشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن، يتم من خلال القواعد المُتبعة لإدارة الأزمات، وأيضًا في حالة غياب أية عمالة، فإن ذلك لن يؤثر على تشغيل منظومة الإمداد بمياه الشرب.

وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل من خلال أنظمة الصرف الصحي، أو محطات معالجة الصرف الصحي، حسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث إن نظم التعقيم الحالية -بإضافة الكلور إلى السيب النهائي للمحطات- كافية للقضاء على الفيروسات المحتمل وجودها، بالإضافة إلى أن نظم تجميع ومعالجة الصرف الصحي تُدار بانتظام من خلال مرافق الصرف الصحي لحماية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

وأضاف حسن، أن محطات معالجة الصرف الصحي مُؤمنة ومستمرة في القيام بدورها في معالجة مخلفات الصرف الصحي طبقا لظروف التشغيل القياسية ومطابقتها للمعايير القياسية في هذا الشأن.

مياه الشرب عاصم الجزار وزارة الإسكان عمليات التنقية والتطهير

الخبر التالى:

جهاز مدينة الشيخ زايد يشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1560

    عدد المصابين

  • 305

    عدد المتعافين

  • 103

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1.511.104

    عدد المصابين

  • 329.674

    عدد المتعافين

  • 88.331

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الكهرباء يكشف موعد إقرار الزيادة قبل الأخيرة في الأسعار