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برلمانية تكشف علاقة تناول الفسيخ والرنجة بفيروس كورونا

12:21 م الخميس 09 أبريل 2020
برلمانية تكشف علاقة تناول الفسيخ والرنجة بفيروس كورونا

برلمانية تحذر من تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

كتب- أحمد علي:

حذرت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، من مخاطر الإسراف في تناول الأسماك المملحة والمدخنة في أعياد الربيع، لاحتوائها على الكثير من الميكروبات ولعدم إجهاد الجهاز المناعي للإنسان.

وأوضحت إيفلين متى، في بيان، اليوم الخميس، أن الأزمة التي نمر بها الآن الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد تعتبر فرصة جيدة حتى نقلع عن العادات غير الصحية، ونهتم بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار بمادة كحولية أو مطهرة أو بالماء، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين تمامًا.

وتابعت: "التغذية السليمة أهم سلاح يمتلكه الفرد بعد النظافة الشخصية والالتزام بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية، فالغذاء الصحي السليم الغني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة يساهم في بناء جهاز مناعي قوي قادرعلى التصدي للفيروسات ومن بينها كورونا".
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة؛ لأن طريقة تحضيره تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة، وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

الفسيخ الرنجة شم النسيم

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