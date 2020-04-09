سرعة الرياح 9.3 متر في الثانية.. البيئة: شبورة ورياح مثيرة للأتربة اليوم

كتب- محمد نصار:



أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الخميس على مختلف محافظات الجمهورية.



ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).



وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.



الخميس

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على شمال وغرب القاهرة، وجيدة على شرق ووسط وجنوب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها خلال الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.



وتنشط حركة الرياح حيث تتراوح سرعتها ما بين 1.2 متر في الثانية حتى 7.7 متر في الثانية.



2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على جميع محافظات الدلتا وتشمل (دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها خلال الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.



وتنشط حركة الرياح حيث تتراوح سرعتها ما بين 0.1 متر في الثانية حتى 7 أمتار في الثانية.



3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على المنيا، ومتوسطة على (سوهاج – أسوان - الأقصر - بني سويف - الفيوم - أسيوط - قنا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها خلال الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة خاصة خلال النهار مما قد يؤثر سلبا على نوعية الهواء.



وتنشط حركة الرياح حيث تتراوح سرعتها ما بين 0.6 متر في الثانية حتى 7.9 متر في الثانية.



4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء جيدة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بمرسى مطروح خاصة خلال النهار مما قد يؤثر سلبا على نوعية الهواء.



وتنشط حركة الرياح حيث تتراوح سرعتها ما بين 1.8 متر في الثانية حتى 9.3 متر في الثانية.



5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على جميع المناطق وتشمل (شمال سيناء - بورسعيد - جنوب سيناء - الإسماعيلية - السويس)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة وخاصة في محافظة جنوب سيناء.



وتنشط حركة الرياح حيث تتراوح سرعتها ما بين 0.2 متر في الثانية حتى 8 أمتار في الثانية.