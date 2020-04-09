"البنوك ليست مُختصة".. بيان من مجلس الوزراء بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله من أنباء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال البنوك، غير صحيح.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة.

وأوضحت الوزارة، وجود لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وفي إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأشارت القوى العاملة، إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف تلك المنحة للمستحقين من هذه العمالة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم من المواطنين أثناء عملية صرف المنحة.