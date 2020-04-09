أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

قبل نهاية المهلة بساعات.. 5 خطوات للحصول على منحة الـ500 جنيه

08:00 ص الخميس 09 أبريل 2020
قبل نهاية المهلة بساعات.. 5 خطوات للحصول على منحة الـ500 جنيه

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

تُغلق وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، باب تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على منحة قدرها 500 جنيه نتيجة تضررها من وباء كورونا.

ودعا محمد سعفان، وزير القوى العاملة، العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل حتى الآن إلى سرعة تسجيل بياناتها، على أن تستمر الوزارة في قبول طلبات التسجيل حتى الموعد المذكور أعلاه.

وخطوات التسجيل على موقع الوزارة كالآتي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة:http://www.manpower.gov.eg/

- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

- ملئ بيانات الاستمارة.

- الضغط على إرسال.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس 16 أبريل الجاري.

وسيتم الصرف من مكاتب البريد التي ستحددها الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة منحة أستثنائية

الخبر التالى:

اليوم.. آخر موعد للتسجيل في منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1560

    عدد المصابين

  • 305

    عدد المتعافين

  • 103

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1.511.104

    عدد المصابين

  • 329.674

    عدد المتعافين

  • 88.331

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إغلاق مستشفي بالدقهلية بعد إصابة ١٧ من الطاقم الطبي بفيروس كورونا