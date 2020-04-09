قبل نهاية المهلة بساعات.. 5 خطوات للحصول على منحة الـ500 جنيه

كتب - يوسف عفيفي:

تُغلق وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، باب تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على منحة قدرها 500 جنيه نتيجة تضررها من وباء كورونا.

ودعا محمد سعفان، وزير القوى العاملة، العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل حتى الآن إلى سرعة تسجيل بياناتها، على أن تستمر الوزارة في قبول طلبات التسجيل حتى الموعد المذكور أعلاه.

وخطوات التسجيل على موقع الوزارة كالآتي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة:http://www.manpower.gov.eg/

- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

- ملئ بيانات الاستمارة.

- الضغط على إرسال.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس 16 أبريل الجاري.

وسيتم الصرف من مكاتب البريد التي ستحددها الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.