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قيادات جامعة الأزهر تتبرع براتب شهر لصندوق تحيا مصر

11:44 م الأربعاء 08 أبريل 2020
قيادات جامعة الأزهر تتبرع براتب شهر لصندوق تحيا مصر

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونوابه، التبرع براتب شهر لصالح صندوق تحيا مصر تضامنًا مع الحكومة لما تقوم به من جهودٍ غيرِ عادية وإجراءاتٍ احترازيةٍ في مواجهة وباء كورونا المستجد، وما تقوم به من دعمٍ للعمالة غير المنتظمة المتضررة

وتقدمت الجامعة، في بيان لها، بالشكر لمنسوبيها الذين يشاركون في هذا الأمر، كلٌّ حسبَ مقدرته، داعية المجتمع المدني للمشاركة في هذا التكافل الاجتماعي.

محمد المحرصاوي صندوق تحيا مصر جامعة الأزهر فيروس كورونا

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