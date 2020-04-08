"هل يشهد يوم شم النسيم حظر تنقل كاملًا؟".. برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة

كتب- أحمد علي:

تقدَّم جون طلعت، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعدادات الحكومة ليوم شم النسيم، في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وارتباط المجتمع المصري ببعض العادات التي تؤدي إلى تجمعات كثيرة من شأنها أن تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى، ومن ثَمَّ الحاجة إلى حظر انتقال كامل لهذا اليوم.

وأشار طلعت، خلال طلبه الذي تقدم به، إلى أن الدولة المصرية تسعى للقيام بدورها على المستويات كافة، في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وسط هدف رئيسي يضع سلامة وصحة المواطنين في الأولويات دون الالتفات إلى أي تحديات أخرى، ومن ثَمَّ يتم النظر إلى هذه الجهود كنموذج في التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن التعاون من المواطنين بكل تأكيد يتزايد مع الوقت؛ ولكن تحدياته كثيرة وتحتاج إلى فاعلية في تطبيق الضوابط الخاصة بالمواجهة؛ خصوصًا في الأيام التي ترتبط بأذهان المصريين بتجمعات سنوية؛ وعلى رأسها يوم شم النسيم الذي يوافق العشرين من الشهر الجاري، وبالتالي سيكون هناك عديد من المساعي لعمل تجمعات كثيرة بمختلف الأماكن في إطار خروجات المواطنين التي تستوجب التنسيق والدراسة من الآن؛ للتوعية بشأنها وعدم المشاركة أو الخروج فيها، حرصًا على صحة وسلامة جموع المواطنين.

ولفت طلعت إلى أنه قد يكون حظر التنقل والتحرك الكامل في هذا اليوم هو الحل الأنسب لعدم خروج المواطنين وعمل تجمعات مرتبطة بأذهان كثير بأنها في إطار التنزه والفسحة، والعادات الخاصة بآكلات الفسيخ والرنجة، وبالتالي لابد من تنسيق ودراسة لهذه اليوم من قِبل الجهات المعنية والتوعية بتحديات منذ اليوم وحتي الوصول إلى يوم شم النسيم، ووضع أطروحات حظر التنقل الكامل في هذا الصدد.