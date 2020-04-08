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رئيس الوزراء: تعديل موعد تطبيق حظر التجوال

01:45 م الأربعاء 08 أبريل 2020
رئيس الوزراء: تعديل موعد تطبيق حظر التجوال

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - عصام خضيري:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم تعديل موعد العمل بقرار حظر التجوال؛ ليبدأ في الساعة الثامنة مساء بدلا من الساعة السابعة.

وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، "النقطة الوحيدة التي تم تعديلها في حزمة القرارات السابقة، نتيجة لظروف ومواعيد عمل المواطنين التي تنتهي في الساعة 5 أو 6 مساءً ما يسبب ضغوطًا على وسائل النقل وزحامًا؛ لذلك قررنا تقليل الحظر مدة ساعة ليبدأ في الثامنة".

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