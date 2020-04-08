أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

رئيس الحكومة: مصر في الحدود الأمنة بشأن انتشار فيروس "كورونا"

01:36 م الأربعاء 08 أبريل 2020
رئيس الحكومة: مصر في الحدود الأمنة بشأن انتشار فيروس "كورونا"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة توجه التحية لكل الأطقم الطبية والصحية التي تواجه مرض ووباء فيروس "كورونا".

وأضاف في مؤتمر صحفي يعقد الآن: "شرفنا أمس بكلمة الرئيس لاستعراض جهود القوات المسلحة التي تقف دائمًا بجانب الوطن والمصريين، وأجهزة القوات المسلحة تطمئننا أنها بجانب أجهزة الدولة من وزارات الصحة والداخلية والتعليم العام، وحتى القطاع الخاص، وهذا هو عهدنا مع القوات المسلحة.

كلمة الرئيس حملت رسائل، ومصر ما زالت في الحدود الآمنة لهذا المرض، وهذا تحقق بفضل الإجراءات الاحترازية، والأهم التزام المواطن بتطبيق القرارات، وهذا هو المعيار المهم، الاستخفاف والاستهانة ونلاقي فجأة بنفقد القدرة على السيطرة على الأعداد، هنلاقي نفسنا بنكرر مأساة دول أخرى".​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

مدبولي: نتوقع زيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة.. وهذا السيناريو نخشى حدوثه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغيير وحيد.. الحكومة تمد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا أسبوعين (9 قرارات)