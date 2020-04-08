رئيس الحكومة: مصر في الحدود الأمنة بشأن انتشار فيروس "كورونا"

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة توجه التحية لكل الأطقم الطبية والصحية التي تواجه مرض ووباء فيروس "كورونا".

وأضاف في مؤتمر صحفي يعقد الآن: "شرفنا أمس بكلمة الرئيس لاستعراض جهود القوات المسلحة التي تقف دائمًا بجانب الوطن والمصريين، وأجهزة القوات المسلحة تطمئننا أنها بجانب أجهزة الدولة من وزارات الصحة والداخلية والتعليم العام، وحتى القطاع الخاص، وهذا هو عهدنا مع القوات المسلحة.

كلمة الرئيس حملت رسائل، ومصر ما زالت في الحدود الآمنة لهذا المرض، وهذا تحقق بفضل الإجراءات الاحترازية، والأهم التزام المواطن بتطبيق القرارات، وهذا هو المعيار المهم، الاستخفاف والاستهانة ونلاقي فجأة بنفقد القدرة على السيطرة على الأعداد، هنلاقي نفسنا بنكرر مأساة دول أخرى".​