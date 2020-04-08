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الحكومة توافق على تعديل قانون المنشآت الفندقية والسياحية

01:33 م الأربعاء 08 أبريل 2020
الحكومة توافق على تعديل قانون المنشآت الفندقية والسياحية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وتضمنت التعديلات إضافة فصلا جديدا لهذا القانون بعنوان "تنظيم اتحاد شاغلي وحدات الإسكان السياحي بالقرى السياحية"، وينص هذا الفصل على أن تُنشأ اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحي المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقي منها أيًا كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحي في حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها في المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ونص مشروع القانون على أن هيئة التنمية السياحية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء بالنسبة لوحدات الإسكان السياحي، وتتولى الهيئة تحديد نطاق تلك الوحدات بالقرى السياحية، دون الشق الفندقي.

كما نص مشروع القانون على أن يقوم ملاك وحدات الإسكان السياحي بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مصطقى مدبولي جلس الوزراء انون المنشآت الفندقية والسياحية

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