محافظ القاهرة: الانتهاء من إزالة عزبة الإخلاص بالهايكستب

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الانتهاء من أعمال إزالة منطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بحي النزهة، وتم نقل جميع سكانها لوحدات آمنة بمساكن النهضة بحي السلام ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات وفي إطار أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق الجاري تنفيذها.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن عزبة الإخلاص كانت تضم ٧٥ عشة مبنية بطريقة عشوائية بدون ترخيص ومتعدية على حرم السكة الحديد وصادر لها قرار إزالة لاستكمال خط المترو الذى سيربط العاصمة بمطار القاهرة.

وأضاف، أن أعمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة تسيير بخطى سريعة بالعاصمة للانتهاء منها بنهاية العام الجاري تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن العاصمة شهدت خلال السنوات الماضية إقامة العديد من المشروعات على أرضها بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة لتطوير القاهرة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق الغير آمنة أو المناطق الآمنة والغير مخططة والتي ساهمت بصورة كبيرة في القضاء على عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة.