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مقترح برلماني لبث دروس توعوية عن "كورونا" عبر مكبرات المساجد

01:01 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
مقترح برلماني لبث دروس توعوية عن "كورونا" عبر مكبرات المساجد

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن بث خطب توعوية مسجلة وموحدة عن الوقاية من فيروس "كورونا" عبر مكبرات الصوت بالمساجد.
وأوضحت "متى"، في مقترحها، أن بيوت الله لها مكانة عظيمة في نفوس المصريين، وهي مؤسسة تربوية تلعب دورًا كبيرًا وبالغًا في التأثير على حياة الفرد وتشكيل وعيه، كما أنها منبرًا لتناول الموضوعات والقضايا التي تمس المجتمع.

وأردفت "نائبة البرلمان"، لما كان قرار إغلاق دور العبادة مؤقتًا، ومن ثم أصبح من الصعب التركيز في خطب الجمعة حول سبُل الوقاية من فيروس "كورونا"، فمن الممكن استغلال مكبرات الصوت في المساجد لبث دروس توعوية حول أهمية الالتزام المنزلي وسبُل الوقاية من هذا الفيروس، والتي من شأن ذالك أن يستفاد منه أفراد المجتمع بمسلميه وأقباطه، لاسيما بعد آذان العشاء الذي يمكث فيه الجميع داخل المنازل.

مجلس النواب دروس توعوية علي عبدالعال فيروس كورونا

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