البرلمان يقرر صرف مرتبات العاملين ١٢ أبريل.. مستند
12:58 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
كتبت - ميرا ابراهيم:
قرر مجلس النواب صرف رواتب موظفيه يوم ١٢ أبريل الجاري، قبل حلول شهر رمضان، مع توزيع الحضور منعا للتكدس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ووزعت الأمانة العامة منشورا، حصل مصراوي على نسخة منه، يوضح قواعد الصرف للعاملين، موقعا من المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس.
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